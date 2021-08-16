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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сиэтл
Портленд - Сиэтл: обзор матча 16 августа 2021
Портленд
16.08.2021, понедельник, 05:00
США. МЛС, 26 тур
2 : 6
Завершен
Сиэтл
32'
С. Бланко
52'
Д. Фочив
13'
F. Montero
29'
F. Montero
55'
Р. Руидиас
72'
Р. Руидиас
77'
J. Medranda
90+4'
N. Benezet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Сиэтл
90'
+4
ГОЛ! 2:6!
N. Benezet
90'
+2
Замена
Д. Лейва
️️️️
Р. Руидиас
Замена
Я. Незгода
️️️️
Й. Чара
87'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Х. ван Ранкин
87'
87'
Замена
N. Benezet
️️️️
Ж. Пауло
77'
ГОЛ! 2:5!
J. Medranda
Пас отдал
Ж. Пауло
Желтая карточка
К. Паредес
76'
Замена
D. Valeri
️️️️
Д. Фочив
73'
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Асприлья
73'
72'
ГОЛ! 2:4!
Р. Руидиас
69'
Желтая карточка
Ж. Пауло
Желтая карточка
Д. Жупарич
66'
62'
Замена
J. Medranda
️️️️
Б. Смит
62'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
F. Montero
Замена
К. Паредес
️️️️
С. Бланко
62'
55'
ГОЛ! 2:3!
Р. Руидиас
Желтая карточка
Л. Мабиала
54'
ГОЛ! 2:2!
Д. Фочив
52'
46'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
К. Роу
ГОЛ! 1:2!
С. Бланко
Пас отдал
Ф. Мора
32'
29'
ГОЛ! 0:2!
F. Montero
Пас отдал
Ж. Пауло
13'
ГОЛ! 0:1!
F. Montero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
2-2-1-5
31
Ивачич
33
Мабиала
13
Жупарич
21
Чара
29
Бланко
8
Чара
2
ван Ранкин
27
Асприлья
20
Фочив
26
Браво
99
Мора
4-4-2
30
28
Гомес Андраде
3
Арреага
40
14
Смит
22
Роу
6
Пауло
7
Рольдан
16
Рольдан
9
Руидиас
12
2
ван Ранкин
28
Туилома
28
Туилома
2
ван Ранкин
20
Фочив
8
8
20
Фочив
29
Бланко
8
Паредес
8
Паредес
29
Бланко
8
Чара
11
Незгода
11
Незгода
8
Чара
27
Асприлья
44
Лориа
44
Лориа
27
Асприлья
14
Смит
94
94
14
Смит
9
Руидиас
6
Лейва
6
Лейва
9
Руидиас
22
Роу
14
Лодейро
14
Лодейро
22
Роу
12
12
Атенсио
12
Атенсио
12
6
Пауло
99
99
6
Пауло
Остались в запасе
Портленд
Сиэтл
12
Стив Кларк
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
29
Will Bruin
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
Остались в запасе
29
Will Bruin
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Портленд - Сиэтл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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