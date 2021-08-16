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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Коньяспор
Сивасспор - Коньяспор: обзор матча 16 августа 2021
Сивасспор
16.08.2021, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Коньяспор
88'
С. Цикалеши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Коньяспор
90'
+2
Замена
А. Демирбаг
️️️️
Э. Чекичи
90'
Желтая карточка
И. Сехич
88'
ГОЛ! 0:1!
С. Цикалеши
Замена
S. Yilmaz
️️️️
О. Кайоде
85'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Файр
85'
75'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
З. Битики
Замена
Х. Феликс
️️️️
Х. Арслан
72'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
67'
59'
Замена
А. Рахманович
️️️️
P. Mpoku
54'
Желтая карточка
А. Бартакжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
11
Зимер Битики
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
3
Чифтци
2
Огуз
88
Османпаша
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
5
Кофи
80
Кайоде
90
Джеймс
4
Алтинай
4-2-4
23
Сехич
89
Скубич
12
Гильерме
6
Джалик
42
Бартакжи
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
40
17
Цикалеши
11
Битики
8
Чекичи
76
Файр
58
Эрдал
58
Эрдал
76
Файр
80
Кайоде
17
17
80
Кайоде
37
Арслан
7
Феликс
7
Феликс
37
Арслан
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
40
11
Рахманович
11
Рахманович
40
11
Битики
7
Гюрлер
7
Гюрлер
11
Битики
8
Чекичи
4
Демирбаг
4
Демирбаг
8
Чекичи
Остались в запасе
Сивасспор
Коньяспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Сивасспор - Коньяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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