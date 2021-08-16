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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Гойяненсе
Баия - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 16 августа 2021
Баия
16.08.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
26'
Жилберто
55'
З. Роберто
61'
J. Paulo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Х. Конти
86'
Замена
M. Bahia
️️️️
M.
81'
Замена
M. Galdezani
️️️️
P. de Lucca
81'
80'
Замена
L.
️️️️
J.
80'
Замена
Рональд
️️️️
З. Роберто
74'
Замена
А. Энрике
️️️️
Ж. Торо
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
73'
Замена
О. Руис
️️️️
L. Mugni
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
J. Paulo
55'
ГОЛ! 1:1!
З. Роберто
Желтая карточка
Даниэл
54'
46'
Замена
Ж. Торо
️️️️
D.
ГОЛ! 1:0!
Жилберто
Пас отдал
Ж. Капишаба
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
26
Lucas Mugni
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
35
Рональд
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
14
André
ЦФ
1-5
29
Капишаба
4
9
Жилберто
10
94
Даниэл
2
Параиба
1-2-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
18
23
99
Зе Роберто
10
25
Натанаэль
33
Эдер
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
0
6
6
0
5
20
20
5
26
11
Руис
11
Руис
26
Торо
6
Энрике
6
Энрике
Торо
99
Зе Роберто
35
Рональд
35
Рональд
99
Зе Роберто
18
81
81
18
23
44
Торо
44
Торо
23
Остались в запасе
Баия
Атлетико Гойяненсе
14
Раниэле
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
2
Лукас Оливейра
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
14
André
ЦФ
Остались в запасе
14
Раниэле
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
Остались в запасе
2
Лукас Оливейра
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
14
André
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Атлетико Гойяненсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
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