Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед: обзор матча 16 августа 2021
Нэшвилл
16.08.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 26 тур
5 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
14'
С. Джей Сапонг
31'
С. Джей Сапонг
37'
Х. Мухтар
80'
А. Мьюил
87'
А. Мьюил (П)
3'
F. Brillant
41'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 5:2!
А. Мьюил
87'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Х. Мухтар
85'
Замена
Д. Риос
️️️️
С. Джей Сапонг
84'
ГОЛ! 4:2!
А. Мьюил
80'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
78'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
77'
74'
Замена
R. Ábila
️️️️
К. Паредес
74'
Замена
Э. Флорес
️️️️
Й. Рейна
73'
Замена
Ж. Мора
️️️️
С. Бирнбаум
Замена
У. Циммерман
️️️️
J. Anibaba
60'
46'
Замена
D. Skundrich
️️️️
М. Найман
41'
ГОЛ! 3:2!
О. Камара
Пас отдал
П. Арриола
ГОЛ! 3:1!
Х. Мухтар
Пас отдал
D. Romney
37'
ГОЛ! 2:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Х. Мухтар
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Р. Леаль
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
F. Brillant
Пас отдал
Ю. Грессель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Ди Си Юнайтед
5
Жозеф Мора
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
3-4-3
1
3
4
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
13
МакКарти
11
Леаль
5
2
Джонстон
9
Сапонг
2-2-5
15
Бирнбаум
13
24
Грессель
8
Морено
93
30
Паредес
17
Арриола
10
Рейна
44
Найман
3
25
Циммерман
25
Циммерман
3
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
10
Мухтар
9
9
10
Мухтар
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
9
Сапонг
14
Риос
14
Риос
9
Сапонг
15
Бирнбаум
5
Мора
5
Мора
15
Бирнбаум
10
Рейна
19
Флорес
19
Флорес
10
Рейна
44
Найман
12
12
44
Найман
30
Паредес
50
50
30
Паредес
Остались в запасе
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Остались в запасе
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+