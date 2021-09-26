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    Расписание матчей 26-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 12 тур
    26 сентября, воскресенье
    00:00
    Смоленск
    Кайрат
    Не начался
    26 сентября, воскресенье
    09:00
    Чита
    0:2
    Тверь
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    13:00
    Чертаново
    1:0
    Химик
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Балтика-БФУ
    1:2
    Динамо СПб
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    0:2
    Шинник
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Ленинградец
    2:1
    Красава
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:30
    Динамо-2
    1:1
    Волна
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Казанка
    0:2
    Знамя Труда
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 35 тур
    26 сентября, воскресенье
    00:00
    Миннесота Юнайтед
    2:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    00:00
    Колорадо
    0:0
    Торонто
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    4:2
    Цинциннати
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    02:30
    Нью-Йорк Сити
    0:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    2:0
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:0
    Даллас
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 22 тур
    26 сентября, воскресенье
    01:00
    Коринтианс
    2:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    03:00
    Сан-Паулу
    0:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Америка Минейро
    1:1
    Фламенго
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    2:1
    Брагантино
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    2:0
    Баия
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    22:00
    Жувентуде
    3:0
    Сантос
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 36 тур
    26 сентября, воскресенье
    05:30
    Портленд
    6:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    20:00
    Чикаго Файр
    0:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 12 тур
    26 сентября, воскресенье
    10:00
    Сахалин
    1:5
    Динамо Вл
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Коломна
    3:2
    Сатурн
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Знамя
    1:0
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Факел-М
    0:3
    Рязань
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Авангард
    4:4
    Динамо Бр
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Калуга
    1:1
    Зенит
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Квант
    0:0
    Химки-2
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Родина
    5:0
    Металлург-Видное
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Салют
    1:0
    Сокол
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    18:00
    Саранск
    0:1
    Строгино
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 11 тур
    26 сентября, воскресенье
    13:00
    Торпедо Миасс
    2:1
    Урал-2
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Носта
    0:1
    Новосибирск
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Спартак Т
    2:2
    Челябинск
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Зенит-Ижевск
    0:4
    Тюмень
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    1:3
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 22 тур
    26 сентября, воскресенье
    13:00
    Кызыл-Жар
    0:1
    Туран
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Актобе
    2:0
    Жетысу
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    1:1
    Кайрат
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 7 тур
    26 сентября, воскресенье
    13:15
    Спарта
    0:4
    Камбур
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    5:0
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    2:3
    Твенте
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:45
    Хераклес
    1:0
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 6 тур
    26 сентября, воскресенье
    13:30
    Ювентус
    3:2
    Сампдория
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Эмполи
    4:2
    Болонья
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    1:0
    Салернитана
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    0:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Лацио
    3:2
    Рома
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    21:45
    Наполи
    2:0
    Кальяри
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 7 тур
    26 сентября, воскресенье
    13:30
    Гиресунспор
    1:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Истанбул Башакшехир
    3:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Хатайспор
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    2:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 11 тур
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    5:1
    Туапсе
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Биолог-Новокубанск
    0:0
    Форте
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Легион
    0:0
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:30
    Спартак-Нальчик
    0:0
    Дружба
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:30
    Машук-КМВ
    4:1
    Алания-2
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Черноморец
    4:0
    Ротор-2
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 8 тур
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Бордо
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Брест
    1:2
    Метц
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Реймс
    3:1
    Нант
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Труа
    1:1
    Анжер
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    18:00
    Клермон
    1:3
    Монако
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    21:45
    Марсель
    2:3
    Ланс
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 7 тур
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Сент-Миррен
    3:2
    Абердин
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Селтик
    1:1
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Хиберниан
    1:0
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 9 тур
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Минай
    1:2
    Львов
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Днепр-1
    0:4
    Заря
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:30
    Десна
    1:2
    Металлист 1925
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 9 тур
    26 сентября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:0
    Рубин
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    1:2
    Ахмат
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    3:0
    Сочи
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 9 тур
    26 сентября, воскресенье
    14:30
    Юнион СЖ
    1:2
    Антверпен
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Гент
    2:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:30
    Остенде
    2:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    22:00
    Генк
    3:0
    Серен
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    22:00
    Шарлеруа
    0:2
    Мехелен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 7 тур
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Мальорка
    2:3
    Осасуна
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:15
    Барселона
    3:0
    Леванте
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:30
    Реал Сосьедад
    1:0
    Эльче
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:30
    Райо Вальекано
    3:1
    Кадис
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    22:00
    Бетис
    2:0
    Хетафе
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 10 тур
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Мидтьюлланд
    1:0
    Рандерс
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:00
    Виборг
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Нордшелланд
    1:5
    Копенгаген
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    2:1
    Ольборг
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    21:00
    Вайле
    2:4
    Силькеборг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 8 тур
    26 сентября, воскресенье
    15:15
    Люцерн
    2:3
    Лугано
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:30
    Базель
    3:1
    Цюрих
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:30
    Грассхоппер
    3:1
    Сьон
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 9 тур
    26 сентября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    3:4
    Аустрия
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    15:30
    ЛАСК
    3:1
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    18:00
    Рапид
    0:3
    Штурм
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 4 тур
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Астерас
    0:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    5:1
    Волос
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    18:15
    ПАС Ламия
    2:2
    Панетоликос
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    2:0
    АЕК
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 6 тур
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Саутгемптон
    0:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    18:30
    Арсенал
    3:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 24 тур
    26 сентября, воскресенье
    16:00
    Сморгонь
    0:5
    Динамо
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    18:00
    Энергетик-БГУ
    2:2
    Витебск
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    20:30
    Шахтер
    1:0
    Неман
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 6 тур
    26 сентября, воскресенье
    16:30
    Бохум
    0:0
    Штутгарт
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    18:30
    Фрайбург
    3:0
    Аугсбург
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 9 тур
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    0:1
    Слован
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    3:5
    Словацко
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    17:00
    Теплице
    0:0
    Сигма
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    20:00
    Славия
    4:1
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 20 тур
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Бранн
    3:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    1:3
    Одд
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    2:2
    Викинг
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    3:1
    Мьёндален
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    0:3
    Стабек
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    21:00
    Буде-Глимт
    1:0
    Волеренга
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    26 сентября, воскресенье
    19:00
    Непал
    2:7
    Оман
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 7 тур
    26 сентября, воскресенье
    20:00
    Санта-Клара
    1:1
    Брага
    Матч завершен
    26 сентября, воскресенье
    22:30
    Портимоненси
    0:0
    Визела
    Матч завершен
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