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    Расписание матчей 18-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 27 тур
    18 октября, понедельник
    00:15
    Гремио
    3:2
    Жувентуде
    Матч завершен
    18 октября, понедельник
    00:15
    Сеара
    2:2
    Брагантино
    Матч завершен
    18 октября, понедельник
    00:15
    Атлетико Гойяненсе
    2:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    18 октября, понедельник
    02:30
    Фламенго
    0:0
    Куяба
    Матч завершен
    18 октября, понедельник
    02:30
    Спорт Ресифи
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 40 тур
    18 октября, понедельник
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 14 тур
    18 октября, понедельник
    14:00
    Туапсе
    0:3
    Биолог-Новокубанск
    Тех. поражение
    18 октября, понедельник
    16:00
    Алания-2
    1:3
    Анжи
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 6 тур
    18 октября, понедельник
    19:30
    ПАС Ламия
    0:1
    Арис
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 11 тур
    18 октября, понедельник
    19:30
    Черноморец
    0:1
    Верес
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 9 тур
    18 октября, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    6:3
    Кайсериспор
    Матч завершен
    18 октября, понедельник
    20:00
    Хатайспор
    2:1
    Газиантеп
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 9 тур
    18 октября, понедельник
    20:00
    Алавес
    0:1
    Бетис
    Матч завершен
    18 октября, понедельник
    22:00
    Эспаньол
    2:0
    Кадис
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 12 тур
    18 октября, понедельник
    20:00
    Орхус
    1:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 8 тур
    18 октября, понедельник
    21:45
    Венеция
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 8 тур
    18 октября, понедельник
    22:00
    Арсенал
    2:2
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
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