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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Газиантеп
Хатайспор - Газиантеп: обзор матча 18 октября 2021
Хатайспор
18.10.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Газиантеп
52'
М. Диуф (П)
73'
М. Камара
82'
А. Сагаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Газиантеп
90'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Эрдоган
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
86'
Замена
М. Мерт
️️️️
С. Лобжанидзе
85'
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Сагаль
82'
Замена
К. Эзер
️️️️
Ж. Фигейредо
81'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Х. Пехливан
Замена
B. Cevahir
️️️️
С. Адекугбе
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
Пас отдал
А. Траоре
73'
67'
Желтая карточка
А. Максим
67'
Желтая карточка
Д. Эрдоган
62'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Н. Дико
62'
Замена
А. Сагаль
️️️️
А. Меркель
Желтая карточка
Р. Рибейру
57'
Замена
М. Камара
️️️️
E. Çolak
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Диуф
52'
51'
Желтая карточка
С. Колкер
Желтая карточка
М. Диуф
39'
39'
Желтая карточка
М. Демир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-2-5
3
Адекугбе
53
Оксюз
22
Черекчи
12
Лобжанидзе
92
Диуф
96
20
Рибейру
10
Траоре
9
Эль-Кааби
22
Курукук
4-3-3
19
Гювенк
14
Тошка
11
Пехливан
70
Кициу
29
Колкер
21
Меркель
44
Максим
21
Эрдоган
9
Демир
25
Фигейредо
12
Дико
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
3
Адекугбе
92
92
3
Адекугбе
12
Лобжанидзе
19
Мерт
19
Мерт
12
Лобжанидзе
96
7
Камара
7
Камара
96
11
Пехливан
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Пехливан
25
Фигейредо
10
Эзер
10
Эзер
25
Фигейредо
12
Дико
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
12
Дико
21
Меркель
28
Сагаль
28
Сагаль
21
Меркель
21
Эрдоган
19
Бервен
19
Бервен
21
Эрдоган
Остались в запасе
Хатайспор
Газиантеп
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Хатайспор - Газиантеп
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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