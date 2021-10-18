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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Кадис
Эспаньол - Кадис: обзор матча 18 октября 2021
Эспаньол
18.10.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Кадис
45+1'
Р. де Томас
65'
Н. Меламед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Кадис
Замена
В. Лей
️️️️
А. Эмбарба
90'
Замена
Л. Димата
️️️️
Р. де Томас
86'
70'
Замена
М. Кальдерон
️️️️
Э. Лосано
70'
Замена
Алекс
️️️️
Й. Йонссон
70'
Замена
А. Негредо
️️️️
Т. Аларкон
Желтая карточка
О. Хиль
68'
ГОЛ! 2:0!
Н. Меламед
65'
61'
Замена
Кала
️️️️
С. Санчес
60'
Замена
А. Переа
️️️️
Фали
Замена
М. Морланес
️️️️
О. Мелендо
58'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Л. Морон
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
8
Алекс
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Лопес
10
Дардер
21
Мелендо
23
Эмбарба
9
де Томас
80
Морон
3-4-1-2
23
Ледесма
33
Ароян
23
Чуст
3
Фали
20
Карселен
16
Йонссон
6
Аларкон
18
Эспино
25
Санчес
11
Лосано
19
Собрино
21
Мелендо
8
Морланес
8
Морланес
21
Мелендо
80
Морон
10
Меламед
10
Меламед
80
Морон
23
Эмбарба
7
Лей
7
Лей
23
Эмбарба
9
де Томас
11
Димата
11
Димата
9
де Томас
25
Санчес
16
Кала
16
Кала
25
Санчес
11
Лосано
33
Кальдерон
33
Кальдерон
11
Лосано
16
Йонссон
8
Алекс
8
Алекс
16
Йонссон
3
Фали
80
Переа
80
Переа
3
Фали
6
Аларкон
21
Негредо
21
Негредо
6
Аларкон
Остались в запасе
Эспаньол
Кадис
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эспаньол - Кадис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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