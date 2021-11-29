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    Расписание матчей 29-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 36 тур
    29 ноября, понедельник
    01:00
    Интернасьонал
    1:1
    Сантос
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 1/4 финала
    29 ноября, понедельник
    01:30
    Филадельфия Юнион
    1:1
    (2:0)п
    Нэшвилл
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
    29 ноября, понедельник
    17:00
    Уфа
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    29 ноября, понедельник
    19:00
    Арсенал
    3:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 14 тур
    29 ноября, понедельник
    20:00
    Гезтепе
    1:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
    29 ноября, понедельник
    20:30
    Александрия
    0:1
    Заря
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 17 тур
    29 ноября, понедельник
    21:00
    Вайле
    1:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 20 тур
    29 ноября, понедельник
    22:45
    Дерби Каунти
    1:2
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 15 тур
    29 ноября, понедельник
    23:00
    Осасуна
    1:1
    Эльче
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 12 тур
    29 ноября, понедельник
    23:15
    Эшторил
    2:2
    Санта-Клара
    Матч завершен
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