октябрь 2021
ноябрь 2021
Бразилия. Серия А 2021, 36 тур
29 ноября, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2021, 1/4 финала
29 ноября, понедельник
01:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
Турция. Суперлига (2021/2022), 14 тур
29 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
29 ноября, понедельник
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2021/2022), 17 тур
29 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2021/2022), 20 тур
29 ноября, понедельник
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2021/2022), 15 тур
Португалия. Примейра (2021/2022), 12 тур
29 ноября, понедельник
23:15
Матч завершен