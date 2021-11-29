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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Заря
Александрия - Заря: обзор матча 29 ноября 2021
Александрия
29.11.2021, понедельник, 20:30
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Заря
16'
М. Имереков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Заря
Замена
Ю. Копина
️️️️
И. Калюжный
83'
Замена
A. Novikov
️️️️
О. Кожушко
83'
80'
Замена
Кристиан
️️️️
С. Булеца
80'
Замена
А. Громов
️️️️
Ш. Захеди
70'
Желтая карточка
Леовигилдо
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
Д. Устименко
68'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
65'
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Третьяков
59'
58'
Желтая карточка
А. Саядманеш
Желтая карточка
М. Третьяков
57'
Замена
C. Spinelli
️️️️
А. Демченко
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Имереков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
68
Кристиан
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
4-2-5
4
Дубра
9
Цуриков
4
Бабогло
11
Мирошниченко
7
Демченко
75
Третьяков
5
Калюжный
9
Устименко
7
Кожушко
8
Дрышлюк
31
Билык
4-1-1-1-3
1
Мацапура
32
Имереков
6
Леовигилдо
15
Вернидуб
45
Фаворов
40
Квек
29
Назарина
10
Булеца
7
Захеди
17
Саядманеш
20
Гладкий
9
Устименко
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Устименко
5
Калюжный
23
Копина
23
Копина
5
Калюжный
7
Демченко
77
77
7
Демченко
75
Третьяков
8
Одарюк
8
Одарюк
75
Третьяков
7
Кожушко
70
70
7
Кожушко
10
Булеца
68
Кристиан
68
Кристиан
10
Булеца
7
Захеди
28
Громов
28
Громов
7
Захеди
Остались в запасе
Александрия
Заря
25
Glib Bukhal
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
Остались в запасе
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Александрия - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ника
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Заря
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