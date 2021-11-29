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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 ноября 2021
Дерби Каунти
29.11.2021, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
10'
Т. Лоуренс
50'
К. Уиллок
90'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Желтая карточка
А. Грэй
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Грэй
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Д. Найт
79'
76'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ч. Остин
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Р. Моррисон
69'
53'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Уоллас
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Уиллок
Пас отдал
Ч. Остин
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Г. Шинни
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
Главный тренер
Уэйн Руни
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-3-2
13
Рос
3
Форсит
19
Ягиелка
4
Шинни
33
Дэйвис
14
Бирн
18
Берд
12
Найт
16
Томпсон
10
Лоуренс
11
Моррисон
3-2-2-4
5
Барбе
2
Данн
3
Уоллас
21
Доззел
10
Йохансен
10
Хаир
16
Уиллок
16
Дикки
37
Адома
32
Остин
88
Дьенг
11
Моррисон
72
Йозвяк
72
Йозвяк
11
Моррисон
12
Найт
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
12
Найт
3
Уоллас
28
Одубайо
28
Одубайо
3
Уоллас
32
Остин
45
Грэй
45
Грэй
32
Остин
Остались в запасе
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Остались в запасе
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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