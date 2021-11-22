октябрь 2021
ноябрь 2021
Бразилия. Серия А 2021, 34 тур
США. МЛС 2021, 1/8 финала
22 ноября, понедельник
01:30
Матч завершен
Греция. Суперлига (2021/2022), 10 тур
22 ноября, понедельник
19:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2021/2022), 13 тур
22 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
22 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2021/2022), 13 тур
Украина. Премьер-лига (2021/2022), 15 тур
22 ноября, понедельник
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2021/2022), 16 тур
22 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2021/2022), 14 тур
22 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен