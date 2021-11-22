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    Расписание матчей 22-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 34 тур
    22 ноября, понедельник
    01:00
    Баия
    0:0
    Куяба
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 1/8 финала
    22 ноября, понедельник
    01:30
    Портленд
    3:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 10 тур
    22 ноября, понедельник
    19:00
    ПАС Ламия
    1:3
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 13 тур
    22 ноября, понедельник
    20:00
    Трабзонспор
    3:0
    Газиантеп
    Матч завершен
    22 ноября, понедельник
    20:00
    Кайсериспор
    1:1
    Гезтепе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 13 тур
    22 ноября, понедельник
    20:30
    Верона
    2:1
    Эмполи
    Матч завершен
    22 ноября, понедельник
    22:45
    Торино
    2:1
    Удинезе
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 15 тур
    22 ноября, понедельник
    20:30
    Верес
    2:0
    Металлист 1925
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 16 тур
    22 ноября, понедельник
    21:00
    Сендерийск
    1:3
    Ольборг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 14 тур
    22 ноября, понедельник
    23:00
    Райо Вальекано
    3:1
    Мальорка
    Матч завершен
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