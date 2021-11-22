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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Харьков
Верес - Харьков: обзор матча 22 ноября 2021
Верес
22.11.2021, понедельник, 20:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Харьков
40'
Г. Пасич
61'
I. Soldat
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Харьков
Замена
M. Polyulyakh
️️️️
В. Кучеров
90'
+1
Замена
М. Гечев
️️️️
Г. Пасич
90'
+1
82'
Замена
А. Савин
️️️️
Е. Протасов
Замена
T.
️️️️
В. Дахновский
81'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
81'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
М. Шестаков
73'
67'
Замена
Фабиньо
️️️️
О. Голодюк
66'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Габелок
ГОЛ! 2:0!
I. Soldat
Пас отдал
Д. Немчанинов
61'
45'
+1
Желтая карточка
А. Западня
ГОЛ! 1:0!
Г. Пасич
40'
Желтая карточка
В. Кучеров
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
11
Виталий Дахновский
ЦП
29
Валерий Кучеров
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
33
Марлисон
ЦФ
32
Олег Голодюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
88
Robert Hehedosh
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Харьков
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
70
Фабиньо
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
10
Ростислав Русин
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
3-2-4-1
47
Когут
32
Петько
23
Немчанинов
3
Мирошник
3
33
Гончаренко
11
Дахновский
21
Панасенко
11
Пасич
29
Кучеров
9
Шестаков
2-5-1-2
1
Сидоренко
23
Шершень
4
Кверквелия
28
Габелок
8
Крыськив
10
Протасов
14
Западня
27
Кравченко
21
Ченбай
32
Голодюк
33
Марлисон
11
Пасич
7
Гечев
7
Гечев
11
Пасич
29
Кучеров
77
77
29
Кучеров
11
Дахновский
10
10
11
Дахновский
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
9
Шестаков
7
Сергийчук
7
Сергийчук
9
Шестаков
32
Голодюк
70
Фабиньо
70
Фабиньо
32
Голодюк
10
Протасов
77
Савин
77
Савин
10
Протасов
28
Габелок
20
Задерака
20
Задерака
28
Габелок
Остались в запасе
Верес
Харьков
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Ростислав Русин
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
10
Ростислав Русин
ЦФ
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Верес - Харьков
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
- : -
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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