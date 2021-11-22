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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панатинаикос
ПАС Ламия - Панатинаикос: обзор матча 22 ноября 2021
ПАС Ламия
22.11.2021, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Панатинаикос
35'
B. Arabuli
56'
Р. Лундквист
86'
Ф. Македа (П)
88'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Панатинаикос
Желтая карточка
Г. Манусос
90'
88'
ГОЛ! 1:3!
Маурисио
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Македа
Желтая карточка
К. Провидакис
85'
77'
Замена
Маурисио
️️️️
М. Витал
77'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Р. Лундквист
Замена
G. Skondras
️️️️
Д. Бехарано
72'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
B. Arabuli
70'
64'
Замена
С. Паласиос
️️️️
А. Хадзийованнис
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лундквист
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
39'
Желтая карточка
З. Шарлия
ГОЛ! 1:0!
B. Arabuli
Пас отдал
Г. Манусос
35'
28'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Карлитос
Замена
Тайрон
️️️️
Ф. Цандарис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
4-2-5
88
4
Адеджо
33
5
Дзанетопулос
13
Генцоглу
16
Бехарано
1
Гаравелис
9
Манусос
8
Цандарис
24
Провидакис
45
3-2-5
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Фран Велес
31
Шарлия
10
Витал
21
Перес
10
Карлитос
27
Хуанкар
19
Вильяфаньес
7
Хадзийованнис
10
Лундквист
16
Бехарано
23
23
16
Бехарано
45
45
45
45
8
Цандарис
20
Тайрон
20
Тайрон
8
Цандарис
10
Витал
8
Маурисио
8
Маурисио
10
Витал
10
Лундквист
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
10
Лундквист
10
Карлитос
9
Македа
9
Македа
10
Карлитос
7
Хадзийованнис
34
Паласиос
34
Паласиос
7
Хадзийованнис
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панатинаикос
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
14
Сотирис Александропулос
ЦП
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
20
Христос Элефтериадис
ЦФ
Остались в запасе
14
Сотирис Александропулос
ЦП
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ПАС Ламия - Панатинаикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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