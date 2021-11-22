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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Куяба
Баия - Куяба: обзор матча 22 ноября 2021
Баия
22.11.2021, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Куяба
90'
+5
Замена
A. Conceição
️️️️
Ж. Виларди
Желтая карточка
Ж. Капишаба
86'
Замена
Роналдо
️️️️
L. Mugni
83'
Замена
G. Henrique
️️️️
L. Otávio
82'
75'
Замена
U. Correia
️️️️
R. Gava
74'
Замена
Д. Кафу
️️️️
M.
Замена
R.
️️️️
Даниэл
71'
67'
Замена
É.
️️️️
J.
67'
Замена
L. Hernández
️️️️
F. Marques
Замена
Росси
️️️️
R. N. Oliveira
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
22
Max
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Баия
8
Luizao
ЦП
9
Marcelo Ryan
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
31
Росси
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Юри
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Élton
ЦФ
77
Osman
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
1-5
29
Капишаба
26
13
Конти
4
6
5
2-5
22
Вальтер
4
Паулао
33
Эмпереур
6
Виларди
2
Лукас
6
18
27
Камило
26
7
Роналдо
7
Роналдо
26
94
Даниэл
10
10
94
Даниэл
21
31
Росси
31
Росси
21
4
41
41
4
19
27
27
19
6
Виларди
4
4
6
Виларди
22
7
Кафу
7
Кафу
22
18
8
8
18
18
19
19
18
Остались в запасе
Баия
Куяба
8
Luizao
ЦП
9
Marcelo Ryan
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
13
Марллон
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
8
Luizao
ЦП
9
Marcelo Ryan
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Остались в запасе
13
Марллон
ЦЗ
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Баия - Куяба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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