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    Расписание матчей 24-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 28 тур
    24 октября, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    3:1
    Фламенго
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    01:15
    Форталеза
    3:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    2:1
    Куяба
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    2:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 41 тур
    24 октября, воскресенье
    01:00
    Коламбус
    1:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    1:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    02:30
    Нью-Йорк Сити
    6:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    03:00
    Интер
    5:1
    Цинциннати
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    05:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:2
    Даллас
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 42 тур
    24 октября, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    1:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    1:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    03:00
    Чикаго Файр
    1:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    2:0
    Портленд
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    1:1
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 25 тур
    24 октября, воскресенье
    12:00
    Тараз
    1:2
    Ордабасы
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    12:00
    Атырау
    0:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    12:00
    Туран
    1:2
    Актобе
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    12:00
    Кайрат
    1:0
    Астана
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    14:00
    Каспий
    2:2
    Акжайык
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Кайсар
    0:1
    Жетысу
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Тобол
    4:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 10 тур
    24 октября, воскресенье
    13:15
    Твенте
    1:2
    НЕК
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    15:30
    Камбур
    2:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    15:30
    Витесс
    1:2
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:45
    Аякс
    5:0
    ПСВ
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    21:00
    Гронинген
    2:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 9 тур
    24 октября, воскресенье
    13:30
    Аталанта
    1:1
    Удинезе
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Фиорентина
    3:0
    Кальяри
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Верона
    4:1
    Лацио
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    19:00
    Рома
    0:0
    Наполи
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    21:45
    Интер
    1:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 10 тур
    24 октября, воскресенье
    13:30
    Карагюмрюк
    1:1
    Хатайспор
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Антальяспор
    1:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Сивасспор
    1:1
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    1:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 27 тур
    24 октября, воскресенье
    13:30
    Минск
    0:6
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    15:30
    Торпедо-БелАЗ
    3:3
    Рух
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 15 тур
    24 октября, воскресенье
    14:00
    Анжи
    0:1
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    15:00
    Спартак-Нальчик
    0:1
    Динамо Мх
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 11 тур
    24 октября, воскресенье
    14:00
    Ницца
    3:2
    Лион
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Ланс
    4:1
    Метц
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Лорьян
    1:1
    Бордо
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Реймс
    1:2
    Труа
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    1:0
    Страсбур
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:00
    Монако
    3:1
    Монпелье
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    21:45
    Марсель
    0:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 10 тур
    24 октября, воскресенье
    14:00
    Сент-Миррен
    1:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 12 тур
    24 октября, воскресенье
    14:00
    Рух
    2:2
    Минай
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    2:0
    Днепр-1
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    19:30
    Заря
    1:0
    Колос
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 12 тур
    24 октября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:30
    Ахмат
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    19:00
    Зенит
    7:1
    Спартак
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 14 тур
    24 октября, воскресенье
    14:30
    Барнсли
    2:3
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Ноттингем Форест
    0:4
    Фулхэм
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 12 тур
    24 октября, воскресенье
    14:30
    Антверпен
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Андерлехт
    4:2
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    19:30
    Генк
    0:3
    Гент
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    22:00
    Оуд-Хеверли
    4:1
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 10 тур
    24 октября, воскресенье
    15:00
    Севилья
    5:3
    Леванте
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:15
    Барселона
    1:2
    Реал
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    19:30
    Бетис
    3:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико
    2:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 13 тур
    24 октября, воскресенье
    15:00
    Брондбю
    2:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    15:00
    Силькеборг
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    3:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 11 тур
    24 октября, воскресенье
    15:15
    Люцерн
    2:0
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:30
    Базель
    2:0
    Лугано
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:30
    Серветт
    1:2
    Сьон
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 12 тур
    24 октября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    1:1
    Рапид
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    15:30
    ЛАСК
    0:1
    Альтах
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    4:1
    Штурм
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 7 тур
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Арис
    5:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Волос
    1:3
    АЕК
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:15
    ОФИ
    0:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    2:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 9 тур
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Брентфорд
    1:2
    Лестер
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    16:00
    Вест Хэм
    1:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:30
    Манчестер Юнайтед
    0:5
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 9 тур
    24 октября, воскресенье
    16:30
    Кельн
    2:2
    Байер
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:30
    Штутгарт
    1:1
    Унион
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    20:30
    Бохум
    2:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 12 тур
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Градец-Кралове
    3:0
    Теплице
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Виктория
    5:0
    Яблонец
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    2:2
    Славия
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    20:00
    Спарта
    1:0
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 9 тур
    24 октября, воскресенье
    17:30
    Пасуш де Феррейра
    0:0
    Арука
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    20:00
    Визела
    0:1
    Бенфика
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    22:30
    Портимоненси
    0:2
    Эшторил
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 23 тур
    24 октября, воскресенье
    18:00
    Кристиансунн
    1:3
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:00
    Русенборг
    4:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:00
    Стремсгодсет
    1:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:00
    Тромсе
    1:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    18:00
    Волеренга
    2:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    24 октября, воскресенье
    20:00
    Одд
    3:3
    Бранн
    Матч завершен
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