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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Гоу Эхед Иглс
Витесс - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 24 октября 2021
Витесс
24.10.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
3'
Л. Опенда (П)
53'
И. Кордоба
90+1'
Л. Броуверс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Гоу Эхед Иглс
90'
+2
Замена
Я. Бурхан
️️️️
Р. Оратмангоен
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Броуверс
Желтая карточка
Я. Расмуссен
89'
84'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Кордоба
84'
Замена
Г. Наубер
️️️️
М. Дейл
Желтая карточка
С. Тронстад
75'
Замена
Х. Гонг
️️️️
Л. Опенда
74'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Я. Гбоу
74'
63'
Замена
О. Хайль
️️️️
Ф. Ромменс
63'
Замена
M. Berden
️️️️
М. Кардона
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
У. Дарфалу
63'
Желтая карточка
У. Дарфалу
61'
53'
ГОЛ! 1:1!
И. Кордоба
Пас отдал
Л. Броуверс
Желтая карточка
М. Беро
32'
17'
Желтая карточка
М. Дейл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Опенда
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
18
Хилари Гонг
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
2-1-1-5
15
Шуберт
5
Дехи
2
Даса
22
Беро
34
Гбоу
27
Япи
17
Опенда
9
Дарфалу
6
Тронстад
14
Расмуссен
3-5-1-1
1
Хан
5
Куйперс
4
Крамер
20
Дейл
20
Броуверс
2
Лукассен
11
Оратмангоен
88
Ромменс
21
Идзес
14
Кордоба
22
Кардона
17
Опенда
18
Гонг
18
Гонг
17
Опенда
9
Дарфалу
8
Фредериксен
8
Фредериксен
9
Дарфалу
34
Гбоу
81
Фон Мос
81
Фон Мос
34
Гбоу
11
Оратмангоен
27
Бурхан
27
Бурхан
11
Оратмангоен
88
Ромменс
19
Хайль
19
Хайль
88
Ромменс
22
Кардона
7
7
22
Кардона
20
Дейл
3
Наубер
3
Наубер
20
Дейл
14
Кордоба
27
27
14
Кордоба
Остались в запасе
Витесс
Гоу Эхед Иглс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Витесс - Гоу Эхед Иглс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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