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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 24 октября 2021
Аталанта
24.10.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
56'
Р. Малиновский
90+4'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
Л. Самарджич
82'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Б. Нуйтинк
Желтая карточка
Д. Пеццелла
79'
Желтая карточка
М. Ловато
76'
76'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Й. Стригер Ларсен
76'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
И. Пуссетто
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. Пашалич
74'
64'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Макенго
64'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Н. Молина
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
64'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
64'
58'
Желтая карточка
И. Пуссетто
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
М. Пашалич
56'
17'
Желтая карточка
Самир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Андреа Оливери
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Муссо
5
Ловато
19
Паломино
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
3-3-1-1-1
16
Сильвестри
17
Нуйтинк
50
Бекао
33
Самир
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
17
Макенго
23
Пуссетто
23
Бету
8
Пашалич
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
8
Пашалич
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
17
Стригер Ларсен
2
Соппи
2
Соппи
17
Стригер Ларсен
17
Макенго
30
Арслан
30
Арслан
17
Макенго
23
Пуссетто
10
Самарджич
10
Самарджич
23
Пуссетто
17
Нуйтинк
45
Форестьери
45
Форестьери
17
Нуйтинк
20
Молина
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Молина
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
14
Андреа Оливери
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
14
Андреа Оливери
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
65
Маттео Карнелос
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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