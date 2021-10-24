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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 24 октября 2021
Ницца
24.10.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
Лион
81'
Ю. Аталь
89'
А. Делор (П)
90+3'
Э. Гессан
34'
К. Токо Экамби
68'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
Желтая карточка
Э. Гессан
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Э. Гессан
Пас отдал
А. Клод-Морис
90'
+3
90'
+1
Замена
С. Дьоманде
️️️️
У. Ауа
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Делор
89'
89'
Замена
Т. Мендес
️️️️
К. Токо Экамби
86'
Красная карточка
Т. Кадевере
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Дольберг
83'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Аталь
Пас отдал
К. Тюрам
81'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Гуири
77'
68'
ГОЛ! 0:2!
У. Ауа
Пас отдал
Л. Пакета
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
67'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Х. Будауи
67'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ф. Данильюк
67'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
4-2-1-3
44
Бенитес
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
24
Данильюк
19
Тюрам
99
Лемина
6
Будауи
9
Гуири
9
Делор
9
Дольберг
4-3-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
17
Боатенг
64
Денайе
33
Эмерсон
10
Ауа
8
Какере
39
Гимарайнс
11
Пакета
9
Кадевере
9
Экамби
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
24
Данильюк
20
Аталь
20
Аталь
24
Данильюк
9
Гуири
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
9
Гуири
6
Будауи
7
Да Кунья
7
Да Кунья
6
Будауи
9
Дольберг
29
Гессан
29
Гессан
9
Дольберг
10
Ауа
20
Дьоманде
20
Дьоманде
10
Ауа
9
Экамби
23
Мендес
23
Мендес
9
Экамби
Остались в запасе
Ницца
Лион
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ницца - Лион
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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