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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 24 октября 2021
Фиорентина
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
21'
К. Бираги (П)
42'
Н. Гонсалес
49'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бонавентура
82'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Л. Торрейра
82'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Сапонара
74'
71'
Замена
А. Оберт
️️️️
Н. Нандес
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Ю. Мале
67'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
67'
59'
Замена
А. Грасси
️️️️
А. Дейола
58'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Г. Цаппа
58'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
ГОЛ! 3:0!
Д. Влахович
49'
48'
Желтая карточка
Р. Марин
ГОЛ! 2:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Р. Сапонара
42'
24'
Замена
Р. Белланова
️️️️
М. Касерес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бираги
21'
20'
Желтая карточка
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
31
Миленкович
5
Венути
34
Торрейра
7
Бонавентура
14
Мале
31
Гонсалес
17
Сапонара
28
Влахович
3-2-3-2
28
Краньо
23
Чеппителли
44
Карбони
4
Касерес
4
Цаппа
22
Ликояннис
8
Нандес
18
Марин
14
Дейола
9
Жоао Педро
17
Кейта
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
7
Бонавентура
32
Дункан
32
Дункан
7
Бонавентура
34
Торрейра
4
Амрабат
4
Амрабат
34
Торрейра
14
Мале
8
Кастровилли
8
Кастровилли
14
Мале
17
Сапонара
7
Кальехон
7
Кальехон
17
Сапонара
4
Касерес
16
Белланова
16
Белланова
4
Касерес
8
Нандес
33
Оберт
33
Оберт
8
Нандес
14
Дейола
33
Грасси
33
Грасси
14
Дейола
4
Цаппа
26
Перейро
26
Перейро
4
Цаппа
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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