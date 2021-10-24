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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Буде-Глимт
Стремсгодсет - Буде-Глимт: обзор матча 24 октября 2021
Стремсгодсет
24.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 1
Завершен
Буде-Глимт
75'
К. Красники
13'
О. Сольбаккен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Буде-Глимт
Желтая карточка
Т. Грегор
90'
+1
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
88'
84'
Желтая карточка
У. Ветлесен
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
К. Красники
82'
78'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
ГОЛ! 1:1!
К. Красники
75'
46'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
С. Фет
24'
Замена
Э. Хаген
️️️️
П. Берг
13'
ГОЛ! 0:1!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Э. Ботхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Томас Грегор
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2-5
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
8
Красники
26
Вильсвик
8
Гулликсен
8
Хове
18
Стеневик
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
18
Мое
19
Фет
8
Конрадсен
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
22
Ботхейм
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
8
Красники
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Красники
7
Берг
18
Хаген
18
Хаген
7
Берг
19
Фет
10
Ветлесен
10
Ветлесен
19
Фет
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
Остались в запасе
Стремсгодсет
Буде-Глимт
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Стремсгодсет - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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