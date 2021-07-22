Ян-Халвор Халворсен
Тренер
|Имя
|Ян-Халвор
|Фамилия
|Халворсен
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|8 марта 1963
|Имя
|Ян-Халвор
|Фамилия
|Халворсен
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|8 марта 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Буде-Глимт
|9
|6
|1
|2
|Дата
|Матч
|22.07.2021
|Валюр
|0 : 3
|Буде-Глимт
|29.07.2021
|Буде-Глимт
|3 : 0
|Валюр
|05.08.2021
|Приштина
|2 : 1
|Буде-Глимт
|12.08.2021
|Буде-Глимт
|2 : 0
|Приштина
|19.08.2021
|Жальгирис
|2 : 2
|Буде-Глимт
|26.08.2021
|Буде-Глимт
|1 : 0
|Жальгирис
|16.09.2021
|Буде-Глимт
|3 : 1
|Заря
|30.09.2021
|ЦСКА
|0 : 0
|Буде-Глимт
|21.10.2021
|Буде-Глимт
|6 : 1
|Рома