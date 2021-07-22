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    Ян-Халвор Халворсен

    Тренер
    Имя Ян-Халвор
    Фамилия Халворсен
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 8 марта 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Буде-Глимт 9 6 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Валюр 0 : 3 Буде-Глимт
    29.07.2021 Буде-Глимт 3 : 0 Валюр
    05.08.2021 Приштина 2 : 1 Буде-Глимт
    12.08.2021 Буде-Глимт 2 : 0 Приштина
    19.08.2021 Жальгирис 2 : 2 Буде-Глимт
    26.08.2021 Буде-Глимт 1 : 0 Жальгирис
    16.09.2021 Буде-Глимт 3 : 1 Заря
    30.09.2021 ЦСКА 0 : 0 Буде-Глимт
    21.10.2021 Буде-Глимт 6 : 1 Рома
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