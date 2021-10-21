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Ян-Халвор Халворсен
Статистика
Ян-Халвор Халворсен - статистика
Норвегия
8 марта 1963 (63)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Лига Европы 2020/2021
Норвегия. Элитсериен 2020
Норвегия. Элитсериен 2019
Норвегия. Элитсериен 2015
Норвегия. Элитсериен 2014
Команда
И
В
П
Н
Буде-Глимт
9
6
1
2
Лига конференций, 3 тур
Буде-Глимт
6 : 1
21.10.2021
Рома
Лига конференций, 2 тур
ЦСКА София
0 : 0
30.09.2021
Буде-Глимт
Лига конференций, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 1
16.09.2021
Заря
Лига конференций, 4 раунд
Буде-Глимт
1 : 0
26.08.2021
Жальгирис
Лига конференций, 4 раунд
Жальгирис
2 : 2
19.08.2021
Буде-Глимт
Лига конференций, 3 раунд
Буде-Глимт
2 : 0
12.08.2021
Приштина
Лига конференций, 3 раунд
Приштина
2 : 1
05.08.2021
Буде-Глимт
Лига конференций, 2 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
29.07.2021
Валюр
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
0 : 3
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