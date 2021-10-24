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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Айнтрахт
Бохум - Айнтрахт: обзор матча 24 октября 2021
Бохум
24.10.2021, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
3'
Д. Блум
90+2'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Айнтрахт
ГОЛ! 2:0!
С. Полтер
90'
+2
Замена
А. Белла Кочап
️️️️
К. Гамбоа
89'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
81'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Э. Левен
81'
75'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Соу
75'
Замена
А. Хрустич
️️️️
А. Туре
73'
Желтая карточка
Ф. Костич
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Д. Блум
67'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Соу
45'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
28'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Г. Пасьенса
11'
Пенальти не реализован!
Г. Пасьенса
ГОЛ! 1:0!
Д. Блум
Пас отдал
Т. Асано
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
24
Лампропулос
2
Гамбоа
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
17
Блум
29
Асано
91
Полтер
4-1-1-2-2
1
Трапп
6
Туре
13
Хинтереггер
3
Тута
20
Хасебе
18
Якич
97
Соу
18
Камада
18
Костич
19
Борре
9
Пасьенса
17
Блум
17
Хольтманн
17
Хольтманн
17
Блум
23
Левен
3
Стафилидис
3
Стафилидис
23
Левен
2
Гамбоа
17
Белла Кочап
17
Белла Кочап
2
Гамбоа
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
6
Туре
70
Хрустич
70
Хрустич
6
Туре
97
Соу
10
Хеуге
10
Хеуге
97
Соу
9
Пасьенса
29
Ламмерс
29
Ламмерс
9
Пасьенса
Остались в запасе
Бохум
Айнтрахт
21
Михаэль Эссер
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Диант Рамай
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
86
Сома Новотны
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бохум - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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