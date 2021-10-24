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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС Ламия
ОФИ - ПАС Ламия: обзор матча 24 октября 2021
ОФИ
24.10.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - ПАС Ламия
Желтая карточка
В. Селимович
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Тайрон
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
90'
+4
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Х. Анхель Нейра
85'
Замена
В. Селимович
️️️️
М. Мельядо
85'
84'
Замена
G. Manousakis
️️️️
Д. Бехарано
84'
Замена
С. Генцоглу
️️️️
B. Arabuli
Желтая карточка
М. Мельядо
83'
Замена
A. Nabi
️️️️
Д. Тораль
75'
74'
Желтая карточка
Г. Манусос
72'
Замена
L. Vyntra
️️️️
G. Skondras
65'
Замена
Г. Манусос
️️️️
Л. Романич
63'
Желтая карточка
Д. Адеджо
Замена
B. Kamau
️️️️
Л. Лабру
62'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Л. Кастаньос
62'
57'
Желтая карточка
Д. Бехарано
46'
Замена
Тайрон
️️️️
К. Нуньес
Желтая карточка
Т. Пасалидис
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
2
Праксителис Вурос
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
24
Константинос Провидакис
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
2-5-4
4
Маринакис
58
Пасалидис
29
Мельядо
8
Гальегос
21
Тораль
10
Нейра
38
Балояннис
2
Вурос
1
Эпасси
9
Кастаньос
7
Лабру
4-1-5
4
Адеджо
43
Големич
33
23
16
Бехарано
11
Караманос
8
Цандарис
9
Романич
45
11
Нуньес
29
Мельядо
4
Селимович
4
Селимович
29
Мельядо
9
Кастаньос
17
Дурмишай
17
Дурмишай
9
Кастаньос
7
Лабру
77
77
7
Лабру
21
Тораль
10
10
21
Тораль
10
Нейра
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
10
Нейра
23
24
24
23
45
13
Генцоглу
13
Генцоглу
45
11
Нуньес
20
Тайрон
20
Тайрон
11
Нуньес
16
Бехарано
70
70
16
Бехарано
9
Романич
9
Манусос
9
Манусос
9
Романич
Остались в запасе
ОФИ
ПАС Ламия
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
31
Боян Шаранов
ВР
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
88
Kyriakos Mazoulouxis
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ОФИ - ПАС Ламия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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