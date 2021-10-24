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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Цинциннати
Интер Майами - Цинциннати: обзор матча 24 октября 2021
Интер Майами
24.10.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 41 тур
5 : 1
Завершен
Цинциннати
6'
F. Higuaín
53'
Г. Игуаин
69'
И. Вассилев
75'
Л. Морган
85'
Х. Карранца
21'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Цинциннати
90'
+6
Красная карточка
А. Крус
ГОЛ! 5:1!
Х. Карранца
85'
Замена
S. Guediri
️️️️
Б. Ши
85'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Л. Морган
85'
Замена
V. Alvarado
️️️️
К. Лирдам
77'
ГОЛ! 4:1!
Л. Морган
75'
75'
Замена
E. Castillo
️️️️
Р. Матаррита
75'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
H. Medunjanin
ГОЛ! 3:1!
И. Вассилев
69'
Замена
J. Chapman
️️️️
Б. Матюиди
66'
Замена
И. Вассилев
️️️️
F. Higuaín
66'
57'
Замена
А. Барреаль
️️️️
K. Scott
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
53'
Желтая карточка
Б. Матюиди
47'
44'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
21'
ГОЛ! 1:1!
Б. Васкес
ГОЛ! 1:0!
F. Higuaín
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
17
Kyle Scott
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
3-2-5
22
Марсман
18
Лирдам
4
Макун
6
Мабика
90
Морган
8
Матюиди
20
Ши
9
Игуаин
2
40
Грегоре
7
Писарро
2-2-5
22
Тытонь
6
Блэкетт
22
Матаррита
27
Станко
17
14
Харрис
8
Крус
4
32
Акоста
9
Васкес
2
19
Вассилев
19
Вассилев
2
18
Лирдам
31
31
18
Лирдам
8
Матюиди
14
14
8
Матюиди
20
Ши
35
35
20
Ши
90
Морган
9
Карранца
9
Карранца
90
Морган
4
12
12
4
22
Матаррита
19
19
22
Матаррита
17
22
Барреаль
22
Барреаль
17
Остались в запасе
Интер Майами
Цинциннати
77
Джон МакКартни
ВР
Главный тренер
Фил Невилл
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Интер Майами - Цинциннати
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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