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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - НЕК
Твенте - НЕК: обзор матча 24 октября 2021
Твенте
24.10.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 2
Завершен
НЕК
58'
В. Мисиджан
50'
Э. Тавсан
76'
J. Vet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - НЕК
90'
+4
Желтая карточка
C. Odenthal
Замена
Л. Илич
️️️️
Й. Босх
87'
85'
Желтая карточка
J. Vet
76'
ГОЛ! 1:2!
J. Vet
75'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
75'
Замена
О. Ромени
️️️️
А. Акман
Замена
Г. Смал
️️️️
Д. Остерволде
73'
68'
Замена
К. Вердонк
️️️️
С. Эль-Каруани
ГОЛ! 1:1!
В. Мисиджан
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
58'
51'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Тавсан
Желтая карточка
Р. Преппер
49'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
46'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
G. Troupee
46'
Желтая карточка
G. Troupee
39'
38'
Желтая карточка
Д. Окита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
1-2-2-5
1
Уннершталь
20
5
Босх
23
Садилек
14
Влап
18
Лимниос
9
ван Вольфсвинкел
2
Хилгерс
3
Преппер
24
Остерволде
11
Ротс
4-4-1-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
34
Эль-Каруани
4
Маркес
26
5
Бруйин
8
Баррето
7
Тавсан
20
Шоне
14
Окита
19
Акман
20
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
20
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
5
Босх
21
Илич
21
Илич
5
Босх
24
Остерволде
5
Смал
5
Смал
24
Остерволде
34
Эль-Каруани
24
Вердонк
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
19
Акман
10
Ромени
10
Ромени
19
Акман
Остались в запасе
Твенте
НЕК
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Твенте - НЕК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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