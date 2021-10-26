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    Расписание матчей 26-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 28 тур
    26 октября, вторник
    02:00
    Атлетико Гойяненсе
    2:0
    Гремио
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    03:30
    Палмейрас
    2:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 11
    26 октября, вторник
    15:00
    Оренбург
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 18 тур
    26 октября, вторник
    17:00
    Казанка
    7:1
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2021/2022), 3 тур, группа 10
    26 октября, вторник
    17:00
    Металлург Л
    0:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 10 тур
    26 октября, вторник
    19:30
    Специя
    1:1
    Дженоа
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    19:30
    Венеция
    1:2
    Салернитана
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:45
    Милан
    1:0
    Торино
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2021/2022), 1/16 финала
    26 октября, вторник
    19:30
    Пройссен
    1:3
    Герта
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    19:30
    Бабельсберг 03
    0:1
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    19:30
    Мюнхен 1860
    1:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    19:30
    Хоффенхайм
    5:1
    Хольштайн
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:00
    Боруссия
    2:0
    Ингольштадт
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:45
    Оснабрюк
    1:1
    (2:3)п
    Фрайбург
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:45
    Нюрнберг
    1:1
    (2:4)п
    Гамбург
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:45
    Майнц
    3:2
    Арминия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 11 тур
    26 октября, вторник
    20:00
    Алавес
    1:0
    Эльче
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:00
    Эспаньол
    1:1
    Атлетик
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    22:30
    Вильярреал
    3:3
    Кадис
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2021/2022), 1/8 финала
    26 октября, вторник
    21:45
    Челси
    1:1
    (4:3)п
    Саутгемптон
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:45
    Арсенал
    2:0
    Лидс
    Матч завершен
    26 октября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:0
    (1:3)п
    Сандерленд
    Матч завершен
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