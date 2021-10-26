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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 26 октября 2021
Челси
26.10.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Саутгемптон
44'
К. Хаверц
47'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Саутгемптон
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Форстер
83'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
М. Дженепо
80'
Желтая карточка
М. Дженепо
77'
Замена
О. Ромеу
️️️️
И. Диалло
77'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Армстронг
67'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Н. Телла
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Р. Баркли
67'
Замена
М. Маунт
️️️️
Х. Зиеш
67'
66'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
47'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Х. Зиеш
44'
23'
Желтая карточка
И. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Харви Вейл
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
27
Чалоба
5
Сарр
24
Джеймс
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ньигес
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
29
Хаверц
4-1-1-2-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
22
Салису
13
Лянко
7
Валери
27
Диалло
17
Армстронг
23
Телла
12
Дженепо
10
Армстронг
19
Адамс
6
Баркли
33
Чилвел
33
Чилвел
6
Баркли
22
Зиеш
7
Маунт
7
Маунт
22
Зиеш
12
Дженепо
2
Ливраменто
2
Ливраменто
12
Дженепо
17
Армстронг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
17
Армстронг
27
Диалло
21
Ромеу
21
Ромеу
27
Диалло
23
Телла
32
Уолкотт
32
Уолкотт
23
Телла
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
20
Харви Вейл
АП
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
20
Харви Вейл
АП
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Челси - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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