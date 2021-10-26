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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Хольштайн
Хоффенхайм - Хольштайн: обзор матча 26 октября 2021
Хоффенхайм
26.10.2021, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
5 : 1
Завершен
Хольштайн
3'
J. van den Bergh (АГ)
32'
Х. Валь (АГ)
59'
А. Штиллер
72'
М. Даббур
84'
Я. Брун-Ларсен
47'
Ф. Нойман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хоффенхайм - Хольштайн
ГОЛ! 5:1!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
С. Адамян
84'
Замена
М. Гачинович
️️️️
С. Пош
78'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ж. Рюттер
77'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Даббур
77'
77'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Б. Пихлер
ГОЛ! 4:1!
М. Даббур
Пас отдал
Р. Сков
72'
68'
Желтая карточка
S. Lorenz
Замена
Р. Сков
️️️️
Д. Раум
63'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
А. Крамарич
63'
ГОЛ! 3:1!
А. Штиллер
Пас отдал
К. Акпогума
59'
58'
Замена
Й. Меес
️️️️
Ф. Резе
58'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Л. Холтби
47'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Нойман
Желтая карточка
К. Акпогума
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Валь
Пас отдал
М. Даббур
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. van den Bergh
Пас отдал
Ж. Рюттер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хольштайн
4
Патрик Эррас
ОП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
11
Фабиан Резе
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
1
Ioannis Gelios
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Хольштайн
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
3-3-1-3
1
Бауманн
7
Фогт
26
Ричардс
4
Пош
22
Раум
6
Штиллер
25
Акпогума
13
Руди
10
Рюттер
27
Крамарич
9
Даббур
1-2-5
4
Эррас
11
Пихлер
31
Бартельс
15
1
32
5
Нойман
6
Валь
27
Крамарич
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Крамарич
4
Пош
8
Гачинович
8
Гачинович
4
Пош
9
Даббур
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Даббур
22
Раум
24
Сков
24
Сков
22
Раум
10
Рюттер
22
Адамян
22
Адамян
10
Рюттер
90
Холтби
7
Скрыбски
7
Скрыбски
90
Холтби
11
Резе
8
Меес
8
Меес
11
Резе
11
Пихлер
7
Арп
7
Арп
11
Пихлер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Хольштайн
20
Филипп Пентке
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Томас Дахне
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Остались в запасе
33
Томас Дахне
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Хоффенхайм - Хольштайн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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