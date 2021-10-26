Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 26 октября 2021
Куинз Парк Рейнджерс
26.10.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
90'
+4
Желтая карточка
Р. Стюарт
Замена
А. Доззел
️️️️
К. Уиллок
73'
Замена
А. Адома
️️️️
О. Какай
72'
69'
Замена
А. Притчард
️️️️
Л. Даяку
65'
Замена
Э. О'Брайен
️️️️
К. Эванс
64'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Л. Гуч
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Грэй
62'
39'
Желтая карточка
Л. Гуч
24'
Замена
Д. Киркин
️️️️
Д. Хам
17'
Желтая карточка
Л. О'Найен
Желтая карточка
J. de Wijs
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
16
Роберт Дикки
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сандерленд
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦФ
26
Ли Бердж
ЦФ
33
Денвер Хам
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
13
Люк О'Найен
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Куинз Парк Рейнджерс
29
Aaron Drewe
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Сандерленд
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
3-2-1-5
28
Одубайо
5
Барбе
30
16
Уиллок
10
Амос
10
Хаир
45
Грэй
88
Дьенг
29
Какай
13
Дайкс
16
Дикки
3-5
32
Алвес
3
Райт
30
Эванс
33
Хам
31
Стюарт
43
Даяку
13
О'Найен
7
Гуч
45
Грэй
32
Остин
32
Остин
45
Грэй
29
Какай
37
Адома
37
Адома
29
Какай
16
Уиллок
21
Доззел
21
Доззел
16
Уиллок
33
Хам
19
Киркин
19
Киркин
33
Хам
7
Гуч
46
МакГиди
46
МакГиди
7
Гуч
43
Даяку
10
Притчард
10
Притчард
43
Даяку
30
Эванс
48
О'Брайен
48
О'Брайен
30
Эванс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
29
Aaron Drewe
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
29
Aaron Drewe
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+