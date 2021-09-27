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    Расписание матчей 27-09-2021

    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 22 тур
    27 сентября, понедельник
    00:15
    Спорт Ресифи
    0:1
    Форталеза
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    00:15
    Атлетико Паранаэнсе
    4:2
    Гремио
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    02:30
    Атлетико Гойяненсе
    0:0
    Куяба
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 36 тур
    27 сентября, понедельник
    02:00
    Канзаc Сити
    1:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 35 тур
    27 сентября, понедельник
    04:30
    Остин
    2:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 11 тур
    27 сентября, понедельник
    14:00
    Лада-Тольятти
    2:2
    Иртыш
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    17:00
    Волга
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 22 тур
    27 сентября, понедельник
    14:00
    Астана
    3:0
    Тараз
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    14:00
    Акжайык
    1:1
    Кайсар
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    15:00
    Атырау
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    16:00
    Ордабасы
    1:1
    Каспий
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 11 тур
    27 сентября, понедельник
    16:00
    Чайка
    2:1
    Анжи
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    18:30
    Ессентуки
    0:2
    Динамо Мх
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 9 тур
    27 сентября, понедельник
    17:00
    Урал
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    19:00
    Пари НН
    0:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 4 тур
    27 сентября, понедельник
    17:15
    ПАС
    1:1
    ОФИ
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    19:30
    Аполлон Смирнис
    0:0
    Ионикос
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    19:30
    Атромитос
    1:3
    Арис
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 9 тур
    27 сентября, понедельник
    19:30
    Черноморец
    1:1
    Ингулец
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 7 тур
    27 сентября, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    2:2
    Коньяспор
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    20:00
    Трабзонспор
    1:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 10 тур
    27 сентября, понедельник
    20:00
    Орхус
    1:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 7 тур
    27 сентября, понедельник
    21:00
    Пасуш де Феррейра
    2:2
    Белененсеш
    Матч завершен
    27 сентября, понедельник
    23:15
    Боавишта
    1:1
    Эшторил
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 6 тур
    27 сентября, понедельник
    21:45
    Венеция
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 7 тур
    27 сентября, понедельник
    22:00
    Сельта
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 6 тур
    27 сентября, понедельник
    22:00
    Кристал Пэлас
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
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