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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Эшторил
Боавишта - Эшторил: обзор матча 27 сентября 2021
Боавишта
27.09.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
24'
Г. Сауэр (П)
71'
А. Франку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Эшторил
Желтая карточка
А. Бейранванд
90'
+6
90'
+1
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
90'
+1
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Шикинью
87'
Желтая карточка
Жоаозиньо
86'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
П. Муса
82'
Замена
T. Reymão
️️️️
Г. Макута
82'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
76'
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Перес
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Франку
Пас отдал
Ч. Жеральдеш
68'
Желтая карточка
Шикинью
67'
Замена
Шавьер
️️️️
А. Гомес
67'
Замена
А. Франку
️️️️
J. Gamboa
Замена
P. Ntep
️️️️
К. Горре
66'
Желтая карточка
К. Горре
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сауэр
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
23
Натан
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
10
Шикинью
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
11
Артур Гомес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
8
Илия Вукотич
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
20
Марсело Джалу
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
2-1-3-4
1
Бейранванд
26
Абаскаль
20
Феррейра
6
Хави Гарсия
42
Макута
24
Перес
7
Сауэр
23
Натан
9
Муса
11
Горре
12
Поросо
4-4-2
99
Фигейра
3
Вильям
31
Жоаозиньо
30
Сория
44
Африко
32
Розье
10
Шикинью
12
Жеральдеш
16
17
Фонте
11
Гомес
42
Макута
24
24
42
Макута
24
Перес
8
Вукотич
8
Вукотич
24
Перес
11
Горре
29
29
11
Горре
9
Муса
10
Нжийе
10
Нжийе
9
Муса
10
Шикинью
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
10
Шикинью
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
16
10
Франку
10
Франку
16
11
Гомес
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Гомес
17
Фонте
33
33
17
Фонте
Остались в запасе
Боавишта
Эшторил
1
Рафаэль Бракали
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
20
Марсело Джалу
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
12
Тиаго Силва
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
20
Марсело Джалу
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Боавишта - Эшторил
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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