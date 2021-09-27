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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Сендерийск
Орхус - Сендерийск: обзор матча 27 сентября 2021
Орхус
27.09.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сендерийск
35'
Й. Дагур Торстейнссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Сендерийск
90'
+7
Желтая карточка
K. Ingi Kristinsson
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
Н. Поульсен
87'
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
С. Хауснер
86'
Желтая карточка
Я. Биссек
84'
82'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Э. Корнвиг
82'
Замена
J. Simonsen
️️️️
D. Prosser
73'
Замена
K. Ingi Kristinsson
️️️️
Ю. Эскесен
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
72'
Замена
P. Olsen
️️️️
М. Андерсон
65'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Бунду
64'
60'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
Желтая карточка
А. Гренбек
56'
54'
Желтая карточка
S. Reese
Желтая карточка
М. Андерсон
49'
ГОЛ! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
М. Бунду
35'
Желтая карточка
Н. Поульсен
30'
9'
Желтая карточка
M. Dal Hende
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
0
D. Prosser
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Орхус
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
2-4-4
1
Хансен
2
20
Хауснер
19
Кал
6
Поульсен
23
Андерсон
11
Гренбек
31
Биссек
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
7
Бунду
3-3-5
3
Гартенманн
5
5
34
Эскесен
17
29
20
Томас
3
Хольм
8
Корнвиг
0
25
20
Хауснер
5
Тингагер
5
Тингагер
20
Хауснер
6
Поульсен
18
18
6
Поульсен
7
Бунду
29
Брандхоф
29
Брандхоф
7
Бунду
23
Андерсон
33
33
23
Андерсон
29
6
6
29
0
21
21
0
8
Корнвиг
29
Мумбанья
29
Мумбанья
8
Корнвиг
34
Эскесен
23
23
34
Эскесен
Остались в запасе
Орхус
Сендерийск
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
12
Maxime Soulas
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
12
Maxime Soulas
ЦЗ
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Орхус - Сендерийск
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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