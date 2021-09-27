Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сиэтл
Канзаc Сити - Сиэтл: обзор матча 27 сентября 2021
Канзаc Сити
27.09.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 36 тур
1 : 2
Завершен
Сиэтл
60'
Д. Расселл
31'
К. Рольдан
55'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Сиэтл
Желтая карточка
G. Zusi
90'
+5
86'
Желтая карточка
К. Рольдан
84'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Ж. Пауло
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
J. Mauri
76'
72'
Замена
К. Роу
️️️️
W. Bruin
69'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Н. Толо
69'
Замена
J. Medranda
️️️️
Б. Смит
ГОЛ! 1:2!
Д. Расселл
60'
Замена
R. Walter
️️️️
Р. Эспиноза
57'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Руидиас
Пас отдал
W. Bruin
54'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Рольдан
16'
Желтая карточка
Н. Толо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
24
José Mauri
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
2-3-1-4
29
14
8
15
Эспиноза
24
6
Санчес
6
Кинда
3
Фонтас
77
Расселл
20
Шаллой
11
4-3-3
24
Фрай
3
Арреага
28
Гомес Андраде
5
Толо
14
Смит
7
Рольдан
16
Рольдан
6
Пауло
9
Руидиас
29
12
Атенсио
24
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
24
15
Эспиноза
54
54
15
Эспиноза
14
Смит
94
94
14
Смит
5
Толо
40
40
5
Толо
6
Пауло
6
Лейва
6
Лейва
6
Пауло
29
22
Роу
22
Роу
29
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сиэтл
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Spencer Richey
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Spencer Richey
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Канзаc Сити - Сиэтл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Сиэтл
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+