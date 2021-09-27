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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Куяба
Атлетико Гойяненсе - Куяба: обзор матча 27 сентября 2021
Атлетико Гойяненсе
27.09.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Куяба
Замена
L.
️️️️
A. LuÃs
90'
84'
Замена
F. Marques
️️️️
Клайсон
Замена
A.
️️️️
D.
81'
Замена
B. Montenegro
️️️️
З. Роберто
76'
Замена
J.
️️️️
Рональд
75'
74'
Желтая карточка
M.
72'
Замена
U. Correia
️️️️
Д. Кафу
71'
Желтая карточка
Камило
53'
Желтая карточка
Ж. Лукас
46'
Замена
J.
️️️️
É.
46'
Замена
M.
️️️️
Y. Cabrera
35'
Замена
Камило
️️️️
A.
Желтая карточка
A. LuÃs
30'
18'
Желтая карточка
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
10
Yesus Cabrera
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
19
Élton
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
27
Камило
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
22
Max
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
77
Osman
ЦФ
1-1-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
10
16
99
Зе Роберто
35
Рональд
8
2-2-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
29
Клайсон
10
19
6
18
6
Виларди
7
Кафу
35
Рональд
18
18
35
Рональд
23
0
0
23
97
81
81
97
99
Зе Роберто
26
26
99
Зе Роберто
7
Кафу
8
8
7
Кафу
18
27
Камило
27
Камило
18
29
Клайсон
19
19
29
Клайсон
10
22
22
10
19
18
18
19
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Куяба
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
3
Werley
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
50
Юри
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
77
Osman
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Куяба
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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