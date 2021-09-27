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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ингулец
Черноморец - Ингулец: обзор матча 27 сентября 2021
Черноморец
27.09.2021, понедельник, 19:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ингулец
39'
Е. Смирный
87'
M. Bartulovic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Ингулец
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Bartulovic
81'
Замена
M. Bartulovic
️️️️
А. Козак
81'
Замена
M. Stephen Gopey
️️️️
А. Ситало
77'
Желтая карточка
Д. Поспелов
Замена
Е. Исаенко
️️️️
С. Кравченко
77'
76'
Желтая карточка
М. Ковалев
Желтая карточка
С. Кравченко
73'
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
М. Кадири
71'
Желтая карточка
Е. Смирный
52'
ГОЛ! 1:0!
Е. Смирный
39'
15'
Замена
М. Мельничук
️️️️
Е. Опанасенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
17
Роман Вантух
ЦП
10
Артур Авагимян
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
22
Илья Путря
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Ингулец
24
Иван Головкин
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
5-2-4
14
Кравченко
6
Кадири
91
Михайленко
8
Смирный
10
Авагимян
17
Вантух
14
Цитаишвили
22
Путря
12
Кучерук
37
Дубко
19
Ванат
3-1-5
1
28
Полегенько
60
Поспелов
39
Опанасенко
77
Шарай
17
Ситало
55
Ковалев
0
10
Козак
5
Запорожец
6
Кадири
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
6
Кадири
14
Кравченко
11
Исаенко
11
Исаенко
14
Кравченко
10
Козак
0
0
10
Козак
39
Опанасенко
91
Мельничук
91
Мельничук
39
Опанасенко
17
Ситало
99
99
17
Ситало
Остались в запасе
Черноморец
Ингулец
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
Главный тренер
Юрий Мороз
24
Иван Головкин
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
45
Максим Брагару
ЦП
Остались в запасе
24
Иван Головкин
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Черноморец - Ингулец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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