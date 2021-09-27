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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Брайтон
Кристал Пэлас - Брайтон: обзор матча 27 сентября 2021
Кристал Пэлас
27.09.2021, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
45+2'
В. Заа (П)
90+5'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Брайтон
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Й. Велтман
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ж. Айю
86'
Желтая карточка
К. Галлахер
84'
81'
Желтая карточка
Л. Троссард
77'
Желтая карточка
М. Кукурелья
76'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Ш. Куяте
️️️️
О. Эдуард
72'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Л. Миливойевич
72'
65'
Замена
Я. Модер
️️️️
С. Альсате
46'
Замена
С. Альсате
️️️️
Д. Берн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Заа
45'
+2
28'
Желтая карточка
А. Лаллана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
8
Галлахер
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
29
Эдуард
10
Айю
3-2-1-2-2
97
Санчес
33
Берн
34
Велтман
25
Даффи
5
Данк
17
Кукурелья
13
Гросс
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
11
Мопе
10
Айю
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Айю
29
Эдуард
8
Куяте
8
Куяте
29
Эдуард
19
Миливойевич
20
Бентеке
20
Бентеке
19
Миливойевич
Альсате
7
Модер
7
Модер
Альсате
33
Берн
7
Альсате
7
Альсате
33
Берн
18
Уэлбек
10
Коннолли
10
Коннолли
18
Уэлбек
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брайтон
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
7
Солли Мач
ПВ
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Кристал Пэлас - Брайтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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