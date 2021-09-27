Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Белененсеш
Пасуш де Феррейра - Белененсеш: обзор матча 27 сентября 2021
Пасуш де Феррейра
27.09.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 2
Завершен
Белененсеш
12'
Н. Сантуш
20'
Э. Феррейра
60'
А. Ндур
76'
А. Сафира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Белененсеш
85'
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
А. Сафира
Желтая карточка
Ж. Педру
81'
Замена
М. Джалу
️️️️
Р. Пиреш
78'
Желтая карточка
Уилтон
77'
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Сафира
Пас отдал
Карраша
Замена
Ж. Педру
️️️️
Денилсон
73'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Э. Феррейра
65'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Н. Сантуш
65'
62'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
С. Соуза
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Ндур
46'
Замена
P. Nuno
️️️️
А. Соуза
46'
Замена
Р. Камашу
️️️️
D.
23'
Желтая карточка
А. Соуза
ГОЛ! 2:0!
Э. Феррейра
Пас отдал
Л. Карлос
20'
Желтая карточка
Р. Пиреш
16'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
Э. Феррейра
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
34
Danny
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
27
Карраша
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Трува Бони
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
13
Яя Ситхоле
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
3-2-1-4
13
Феррейра
5
Антунеш
26
Маракас
2
Баксиньо
46
Пиреш
22
Карлос
10
Сантуш
9
Уилтон
23
7
Феррейра
10
Денилсон
2-3-5
1
Фелипе
12
Пете
23
34
45
Ндур
27
Карраша
9
Сафира
16
Рибейру
27
Акас
77
Соуза
19
Соуза
7
Феррейра
15
Дельгадо
15
Дельгадо
7
Феррейра
10
Денилсон
45
Педру
45
Педру
10
Денилсон
10
Сантуш
8
8
10
Сантуш
46
Пиреш
20
Джалу
20
Джалу
46
Пиреш
77
Соуза
27
27
77
Соуза
34
64
Камашу
64
Камашу
34
9
Сафира
13
Ситхоле
13
Ситхоле
9
Сафира
19
Соуза
19
19
19
Соуза
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
13
Игор Векич
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
6
Трува Бони
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
22
Miguel Mota
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
6
Трува Бони
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Белененсеш
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Белененсеш
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+