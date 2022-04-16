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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Визела
Белененсеш - Визела: обзор матча 16 апреля 2022
Белененсеш
16.04.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Визела
29'
И. Барай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белененсеш - Визела
Замена
Т. Пете
️️️️
Р. Камашу
90'
83'
Замена
T. Guo
️️️️
Кассиано
77'
Желтая карточка
Андерсон
72'
Замена
Н. Морейра
️️️️
О. Рашид
Замена
А. Камара
️️️️
А. Соуза
68'
Замена
Сандро
️️️️
А. Сафира
68'
Замена
Ч. Акас
️️️️
N. Varela
57'
57'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
Р. Офори
56'
Желтая карточка
Р. Офори
46'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
К. Зохи
46'
Замена
А. Мендес
️️️️
Клаудемир
ГОЛ! 1:0!
И. Барай
Пас отдал
А. Соуза
29'
Желтая карточка
И. Барай
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
45
Braima
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
77
Ив Барай
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Визела
13
Педру Силва
ВР
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
20
Саму
ЦП
90
Кассиано
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
29
Абель Камара
ЦФ
Визела
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
18
Tianyu Guo
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3-4-1-2
1
Фелипе
23
5
27
Карраша
13
Ситхоле
64
Камашу
34
45
77
Соуза
9
Сафира
77
Барай
2-3-5
13
Силва
14
Фернандеш
37
Офори
6
Клаудемир
23
Рашид
20
Саму
90
Кассиано
3
Андерсон
10
Бондосу
9
Зохи
2
Жулиао
5
27
Акас
27
Акас
5
64
Камашу
12
Пете
12
Пете
64
Камашу
9
Сафира
30
Сандро
30
Сандро
9
Сафира
77
Соуза
29
Камара
29
Камара
77
Соуза
37
Офори
14
Гуццо
14
Гуццо
37
Офори
6
Клаудемир
22
Мендес
22
Мендес
6
Клаудемир
23
Рашид
17
Морейра
17
Морейра
23
Рашид
90
Кассиано
18
18
90
Кассиано
9
Зохи
7
Шеттине
7
Шеттине
9
Зохи
Остались в запасе
Белененсеш
Визела
31
João Monteiro
ВР
27
Pedro Nuno
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
27
Pedro Nuno
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Остались в запасе
84
Ivo
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
60
Emmanuel Maviram
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Белененсеш - Визела
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
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Визела
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
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1
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2021.11.29 17:12
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2021.11.29 17:12
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2021.11.28 13:29
7
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13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
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