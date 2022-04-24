Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Белененсеш
Эшторил - Белененсеш: обзор матча 24 апреля 2022
Эшторил
24.04.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 31 тур
2 : 2
Завершен
Белененсеш
27'
Л. Розье
45+1'
А. Франку (П)
66'
А. Сафира (П)
90+6'
Сандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Белененсеш
90'
+8
Красная карточка
А. Камара
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Сандро
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
90'
+3
Вторая желтая
Л. Розье
90'
+1
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Х. Мбула
87'
Замена
Р. Силва
️️️️
А. Гомес
87'
85'
Замена
Сандро
️️️️
Я. Ситхоле
84'
Желтая карточка
Y. Tavares
80'
Желтая карточка
А. Соуза
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
А. Франку
77'
71'
Замена
L.
️️️️
Д. Калила
Желтая карточка
Л. Розье
70'
Замена
Р. Фонте
️️️️
L. Ruiz
67'
Желтая карточка
Н. Феррарези
66'
Желтая карточка
А. Франку
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Сафира
59'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
Карраша
59'
Замена
А. Камара
️️️️
Р. Камашу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Франку
45'
+1
Желтая карточка
Жоаозиньо
30'
27'
Желтая карточка
Карраша
ГОЛ! 1:0!
Л. Розье
Пас отдал
Х. Мбула
27'
Желтая карточка
А. Гомес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
34
Danny
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
45
Braima
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
77
Ив Барай
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
29
Абель Камара
ЦФ
30
Сандро
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
4-2-3-1
99
Фигейра
22
5
Виталь
31
Жоаозиньо
5
Феррарези
16
32
Розье
11
Гомес
10
Франку
11
Мбула
11
3-4-1-2
1
Фелипе
2
Калила
23
27
Карраша
13
Ситхоле
45
64
Камашу
34
77
Соуза
9
Сафира
77
Барай
11
Гомес
34
Силва
34
Силва
11
Гомес
10
Франку
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
10
Франку
11
Мбула
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
11
Мбула
11
17
Фонте
17
Фонте
11
64
Камашу
29
Камара
29
Камара
64
Камашу
13
Ситхоле
30
Сандро
30
Сандро
13
Ситхоле
27
Карраша
19
19
27
Карраша
2
Калила
7
7
2
Калила
Остались в запасе
Эшторил
Белененсеш
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
30
Карлес Сория
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Эшторил - Белененсеш
6
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Белененсеш
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+