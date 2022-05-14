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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Белененсеш
Арука - Белененсеш: обзор матча 14 мая 2022
Арука
14.05.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 34 тур
0 : 0
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Белененсеш
90'
+3
Желтая карточка
А. Камара
83'
Желтая карточка
Ч. Акас
Замена
Куарежма
️️️️
Т. Араужо
82'
76'
Замена
L. Mota
️️️️
F. Jose Coelho Teixeira
76'
Замена
L.
️️️️
И. Барай
Замена
Б. Маркес
️️️️
О. Даббаг
70'
Замена
М. Соареш
️️️️
Антони
59'
Замена
Арсениу
️️️️
Л. Силва
59'
59'
Замена
Р. Камашу
️️️️
P. Nuno
Желтая карточка
Д. Симао
54'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
72
Thales
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
11
Антони
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ПЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
34
Danny
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
29
Абель Камара
ЦФ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Арука
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Белененсеш
31
João Monteiro
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
45
Braima
ЦП
7
LicÃ¡
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
15
Luís Mota
ЦФ
2-4-5
72
13
Бассо
28
Эшгайю
8
Симао
10
Руис
21
Силва
1
Зубас
20
Араужо
11
Антони
98
Даббаг
17
Силва
3-4-3
1
Фелипе
2
Калила
23
27
Акас
34
12
Пете
13
Ситхоле
27
77
Барай
19
29
Камара
20
Араужо
6
Куарежма
6
Куарежма
20
Араужо
11
Антони
60
Соареш
60
Соареш
11
Антони
21
Силва
8
Арсениу
8
Арсениу
21
Силва
98
Даббаг
9
Маркес
9
Маркес
98
Даббаг
27
64
Камашу
64
Камашу
27
77
Барай
7
7
77
Барай
19
15
15
19
Остались в запасе
Арука
Белененсеш
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
30
Андре Букия
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
31
João Monteiro
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
45
Braima
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
30
Андре Букия
ЦП
19
Or Dasa
ЦП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Остались в запасе
31
João Monteiro
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
45
Braima
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Арука - Белененсеш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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