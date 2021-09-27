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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Аланьяспор
Трабзонспор - Аланьяспор: обзор матча 27 сентября 2021
Трабзонспор
27.09.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
42'
А. Корнелиус
36'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Аланьяспор
89'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Давидсон
89'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Ф. Аксой
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
85'
Замена
А. Омюр
️️️️
И. Кейбаши
85'
81'
Замена
Т. Бингель
️️️️
К. Борха
79'
Желтая карточка
Давидсон
Замена
А. Каплан
️️️️
А. Корнелиус
78'
Вторая желтая
Х. Тюркмен
75'
70'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Караджа
70'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
Жервиньо
️️️️
Б. Эздемир
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
Т. Бакасетас
42'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Давидсон
Желтая карточка
Х. Тюркмен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Чакир
32
Ие
4
Тюркмен
12
Кейбаши
33
Перес
3
Эздемир
17
Гамшик
9
Бакасетас
14
Корнелиус
21
Джанини
9
Нвакаеме
4-4-2
1
Киринтили
19
Милунович
24
15
Авазим
26
Борха
20
Гюнеш
8
Акбаба
11
Давидсон
20
Аксой
18
Дьедиу
7
Караджа
14
Корнелиус
22
Каплан
22
Каплан
14
Корнелиус
12
Кейбаши
33
Омюр
33
Омюр
12
Кейбаши
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
3
Эздемир
27
Жервиньо
27
Жервиньо
3
Эздемир
20
Аксой
7
Новейш
7
Новейш
20
Аксой
7
Караджа
21
Кандеяш
21
Кандеяш
7
Караджа
26
Борха
75
Бингель
75
Бингель
26
Борха
11
Давидсон
9
Эдуарду
9
Эдуарду
11
Давидсон
18
Дьедиу
15
Бабакар
15
Бабакар
18
Дьедиу
Остались в запасе
Трабзонспор
Аланьяспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
28
Марафона
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Трабзонспор - Аланьяспор
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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