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    Расписание матчей 19-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 27 тур
    19 октября, вторник
    02:00
    Сан-Паулу
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 17 тур
    19 октября, вторник
    06:00
    Сахалин
    1:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    08:00
    Динамо Вл
    0:0
    Калуга
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    09:00
    СКА-Хабаровск-2
    1:1
    Пересвет
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    13:00
    Строгино
    5:0
    Металлург-Видное
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    13:00
    Химки-2
    2:2
    Сатурн
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    15:00
    Знамя
    1:4
    Родина
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    15:00
    Факел-М
    0:0
    Сокол
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    16:00
    Салют
    2:1
    Арсенал-2
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    16:00
    Рязань
    1:0
    Авангард
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    18:00
    Саранск
    5:1
    Коломна
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 17 тур
    19 октября, вторник
    10:00
    Чита
    1:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    12:00
    Енисей-М
    0:4
    Волна
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    14:00
    Химик
    0:1
    Динамо-2
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    15:00
    Олимп-Долгопрудный-2
    0:2
    Казанка
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    15:00
    Кайрат
    0:0
    Динамо СПб
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    16:00
    Чертаново
    2:3
    Муром
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    16:00
    Красава
    2:1
    Звезда
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    16:00
    Ленинградец
    2:0
    Балтика-БФУ
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    18:00
    Шинник
    1:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 7 тур
    19 октября, вторник
    16:00
    Луки-Энергия
    0:1
    Тверь
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа G
    19 октября, вторник
    17:30
    Селтик
    2:0
    Ференцварош
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа A
    19 октября, вторник
    19:45
    Брюгге
    1:5
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:00
    ПСЖ
    3:2
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа C
    19 октября, вторник
    19:45
    Бешикташ
    1:4
    Спортинг
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:00
    Аякс
    4:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 13 тур
    19 октября, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    1:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    21:45
    Дерби Каунти
    2:2
    Лутон Таун
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    21:45
    Шеффилд Юнайтед
    1:2
    Миллуолл
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    21:45
    Сток Сити
    0:1
    Борнмут
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа B
    19 октября, вторник
    22:00
    Атлетико
    2:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:00
    Порту
    1:0
    Милан
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа D
    19 октября, вторник
    22:00
    Шахтер
    0:5
    Реал
    Матч завершен
    19 октября, вторник
    22:00
    Интер
    3:1
    Шериф
    Матч завершен
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