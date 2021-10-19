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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
СКА-Хабаровск-2 - Пересвет
СКА-Хабаровск-2 - Пересвет: обзор матча 19 октября 2021
СКА-Хабаровск-2
19.10.2021, вторник, 09:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
1 : 1
Завершен
Пересвет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча СКА-Хабаровск-2 - Пересвет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Волна
3 : 3
31.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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