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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Пересвет
Калуга - Пересвет: обзор матча 22 октября 2023
Калуга
22.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
5 : 0
Завершен
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Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
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