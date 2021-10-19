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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Шериф
Интер - Шериф: обзор матча 19 октября 2021
Интер
19.10.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
3 : 1
Завершен
Шериф
34'
Э. Джеко
58'
А. Видаль
67'
С. де Врей
52'
С. Тилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Шериф
90'
Замена
С. Кожокари
️️️️
А. Траоре
88'
Желтая карточка
М. Кожокару
Замена
А. Коларов
️️️️
И. Перишич
85'
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Брозович
85'
84'
Замена
М. Кожокару
️️️️
Д. Коловос
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
А. Видаль
75'
Замена
А. Санчес
️️️️
Э. Джеко
75'
75'
Замена
Б. Николов
️️️️
Э. Аддо
ГОЛ! 3:1!
С. де Врей
Пас отдал
Д. Дюмфрис
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Видаль
Пас отдал
Э. Джеко
58'
Замена
А. Бастони
️️️️
Ф. Димарко
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Тилль
Желтая карточка
Ф. Димарко
51'
46'
Замена
С. Радельич
️️️️
Ф. Кастаньеда
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Видаль
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
31
Себастьен Тилль
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
7
Бруно
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
18
Мусса Куабу
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
32
Димарко
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
23
Видаль
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
3-2-2-3
1
Челядник
55
Дуланто
2
Арболеда
90
Кристиано
3
Аддо
22
Костанца
31
Тилль
22
Коловос
14
Траоре
32
Кастаньеда
7
Бруно
5
Перишич
11
Коларов
11
Коларов
5
Перишич
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
77
Брозович
8
Сенси
8
Сенси
77
Брозович
23
Видаль
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Видаль
10
Джеко
4
Санчес
4
Санчес
10
Джеко
32
Кастаньеда
6
Радельич
6
Радельич
32
Кастаньеда
14
Траоре
77
Кожокари
77
Кожокари
14
Траоре
22
Коловос
13
Кожокару
13
Кожокару
22
Коловос
3
Аддо
8
Николов
8
Николов
3
Аддо
Остались в запасе
Интер
Шериф
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
18
Мусса Куабу
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
18
Мусса Куабу
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Интер - Шериф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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