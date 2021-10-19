Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Ференцварош
Селтик - Ференцварош: обзор матча 19 октября 2021
Селтик
19.10.2021, вторник, 17:30
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ференцварош
57'
К. Фурухаси
81'
Д. Тернбулл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Ференцварош
Замена
М. Джонстон
️️️️
К. Фурухаси
86'
83'
Замена
Р. Мак
️️️️
Т. Нгуэн
ГОЛ! 2:0!
Д. Тернбулл
81'
Замена
Л. Скейлз
️️️️
А. Монтгомери
75'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
71'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Л. Абада
71'
Желтая карточка
А. Монтгомери
68'
66'
Замена
Сомалья
️️️️
Э. Лайдуни
66'
Замена
С. Лончар
️️️️
К. Закариассен
Пенальти не реализован!
К. МакГрегор
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
57'
40'
Желтая карточка
С. Ммае
Желтая карточка
Э. Ролстон
40'
Желтая карточка
К. Старфельт
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
69
Реге Санто
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Сомалья
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
4-2-3-1
1
Харт
3
Монтгомери
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Фурухаси
7
Рогич
11
Абада
7
Жота
4-3-2-1
90
Дибус
2
Уинго
16
Блажич
3
Ммае
77
Чивич
5
Вечеи
93
Лайдуни
16
Закариассен
10
Узуни
93
Нгуэн
8
Ммае
3
Монтгомери
5
Скейлз
5
Скейлз
3
Монтгомери
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
7
Фурухаси
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Фурухаси
11
Абада
7
Якумакис
7
Якумакис
11
Абада
16
Закариассен
10
Лончар
10
Лончар
16
Закариассен
93
Лайдуни
7
Сомалья
7
Сомалья
93
Лайдуни
93
Нгуэн
21
Мак
21
Мак
93
Нгуэн
Остались в запасе
Селтик
Ференцварош
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Адам Богдан
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
69
Реге Санто
ЛВ
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
69
Реге Санто
ЛВ
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Селтик - Ференцварош
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Ференцварош
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
10:52
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Целе» на победу в матче 5-го тура
10:52
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Ференцвароша» и «Торреенсе» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+