Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Манчестер Сити
Брюгге - Манчестер Сити: обзор матча 19 октября 2021
Брюгге
19.10.2021, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 5
Завершен
Манчестер Сити
81'
Х. Ванакен
30'
Ж. Канселу
43'
Р. Марез (П)
53'
К. Уокер
67'
К. Палмер
84'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Манчестер Сити
84'
ГОЛ! 1:5!
Р. Марез
Пас отдал
Фернандиньо
ГОЛ! 1:4!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вормер
81'
Замена
Б. Дост
️️️️
Ш. Де Кетеларе
79'
Замена
Б. Мехеле
️️️️
С. Н'Соки
79'
71'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
68'
67'
ГОЛ! 0:4!
К. Палмер
Пас отдал
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Э. Баланта
65'
65'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Де Брюйне
64'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Фоден
57'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
57'
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Соуа
56'
Замена
Р. Вормер
️️️️
М. Ритс
56'
53'
ГОЛ! 0:3!
К. Уокер
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
С. Н'Соки
45'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Марез
32'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
30'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Канселу
Пас отдал
Ф. Фоден
Желтая карточка
К. Мата
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-1-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
23
Соболь
3
Баланта
20
Ванакен
23
Ритс
70
Ланг
22
Мата
14
Соуа
17
Де Кетеларе
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
26
Марез
20
Силва
10
Грилиш
47
Фоден
26
Де Брюйне
34
Н'Соки
44
Мехеле
44
Мехеле
34
Н'Соки
14
Соуа
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
14
Соуа
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
23
Ритс
25
Вормер
25
Вормер
23
Ритс
17
Де Кетеларе
12
Дост
12
Дост
17
Де Кетеларе
26
Де Брюйне
10
Палмер
10
Палмер
26
Де Брюйне
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
47
Фоден
19
Стерлинг
19
Стерлинг
47
Фоден
Остались в запасе
Брюгге
Манчестер Сити
21
Хосе Искьердо
ЛВ
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брюгге - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Манчестер Сити
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
18:20
1
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
18:20
1
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+