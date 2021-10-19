Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коринтианс
Сан-Паулу - Коринтианс: обзор матча 19 октября 2021
Сан-Паулу
19.10.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
7'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Коринтианс
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лусиано
88'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Орехуэла
88'
87'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Г. Перейра
82'
Желтая карточка
Р. Гедес
Замена
Пабло
️️️️
Х. Кальери
77'
74'
Замена
Жо
️️️️
В. Кантильо
Желтая карточка
Р. Арболеда
62'
Желтая карточка
Г. Невес
61'
Замена
Г. Невес
️️️️
М. Бенитес
46'
43'
Желтая карточка
Ж. Виктор
Желтая карточка
L.
43'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Рейналдо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
20
Жулиано
АП
1
Кассио
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
4
Жил
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
7
Шейлон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Коринтианс
6
Габриэль
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
21
Жо
ЦФ
2-1-5
28
Орехуэла
5
Арболеда
10
Лусиано
28
3
Лео
6
Рейналдо
17
Гомес
7
Бенитес
2-2-1-5
4
Виктор
6
Сантос
10
Гедес
7
Аугусто
20
Жулиано
28
Адсон
37
Ду Кейрос
4
Жил
30
Кантильо
11
Перейра
7
Бенитес
8
Невес
8
Невес
7
Бенитес
9
Кальери
92
Пабло
92
Пабло
9
Кальери
10
Лусиано
11
Нестор
11
Нестор
10
Лусиано
28
Орехуэла
19
Коста
19
Коста
28
Орехуэла
11
Перейра
31
Мантуан
31
Мантуан
11
Перейра
30
Кантильо
21
Жо
21
Жо
30
Кантильо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коринтианс
7
Шейлон
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Габриэль
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
7
Шейлон
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Остались в запасе
6
Габриэль
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
7
Луан
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Сан-Паулу - Коринтианс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Коринтианс
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+